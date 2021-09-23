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Суарес забивал на каждой минуте матча за карьеру

05:39
Луис Суарес. Фото Instagram
Луис Суарес. Фото Instagram
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес оформил дубль в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:1).

Как сообщает El Pais, гол Суареса на 78-й минуте стал для него рекордным. Это была единственная минута (из регламентных 90), на которой уругваец не забивал за всю свою карьеру. Теперь он забивал хотя бы один гол на каждой минуте с 1 по 90+7.

Всего на счету Суареса за карьеру 661 матч, 427 забитых мячей и 238 результативных передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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