Суарес выступил с обращением к фанатам «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес выступил с обращением к болельщикам клуба.

— Рад приветствовать фанатов «Атлетико»! Я прибыл в клуб и уже примерил новую форму, — сказал в ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте «Атлетико» Суарес. — Не могу дождаться, когда выйду на поле и получу удовольствие от игры. Спасибо всем за поддержку и сообщения. Пора насладиться игрой и достичь важных целей в этом сезоне.

Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре этого года на правах свободного агента.