Суарес выступил с обращением к фанатам «Атлетико»
14:27
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес выступил с обращением к болельщикам клуба.
— Рад приветствовать фанатов «Атлетико»! Я прибыл в клуб и уже примерил новую форму, — сказал в ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте «Атлетико» Суарес. — Не могу дождаться, когда выйду на поле и получу удовольствие от игры. Спасибо всем за поддержку и сообщения. Пора насладиться игрой и достичь важных целей в этом сезоне.
Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре этого года на правах свободного агента.
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