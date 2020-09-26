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Суарес выступил с обращением к фанатам «Атлетико»

14:27
Луис Суарес. Фото -
Луис Суарес. Фото -
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес выступил с обращением к болельщикам клуба.

— Рад приветствовать фанатов «Атлетико»! Я прибыл в клуб и уже примерил новую форму, — сказал в ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте «Атлетико» Суарес. — Не могу дождаться, когда выйду на поле и получу удовольствие от игры. Спасибо всем за поддержку и сообщения. Пора насладиться игрой и достичь важных целей в этом сезоне.

Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре этого года на правах свободного агента.

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