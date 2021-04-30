Суарес высказался о возможном уходе Месси из «Барселоны»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес высказался о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Если бы Месси советовался со мной, как друг я бы сказал ему, что не представляю его в другой команде, кроме «Барселоны». Для него уход из клуба не стал бы хорошим шагом. Но Лео должен принять решение.

«Барселона» — команда, которая дала Месси все, и он тоже отдал ей все", — приводит слова Суареса Sport.es.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Игроком интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».