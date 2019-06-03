13:57 | Футбол — Испания

Суарес восстановился после артроскопии колена

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Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес завершил финальную стадию восстановления после артроскопии правого колена из-за проблем с мениском, информирует официальный Твиттер сине-гранатовых. 32-летний футболист отправится в расположение национальной команды для участия в Кубке Америки.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Уругвайцы сыграют в группе с ЧилиЭквадором и Японией.

 

Суарес, Кавани и Годин – в заявке сборной Уругвая на Кубок Америки

 

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