Суарес восстановился после артроскопии колена

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес завершил финальную стадию восстановления после артроскопии правого колена из-за проблем с мениском, информирует официальный Твиттер сине-гранатовых. 32-летний футболист отправится в расположение национальной команды для участия в Кубке Америки.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Уругвайцы сыграют в группе с Чили, Эквадором и Японией​.

[COMUNICAT MÈDIC] @LuisSuarez9 ha finalitzat la fase de readaptació individualitzada en el FC Barcelona i s’incorpora a la selecció de l’Uruguai per seguir el procés de readaptació i la seva inclusió a l’equip pic.twitter.com/JvIyBBtthA — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 3 июня 2019 г.

Суарес, Кавани и Годин – в заявке сборной Уругвая на Кубок Америки