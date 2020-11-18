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Суарес вновь сдал положительный тест на коронавирус

20:46
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес снова сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 33-летний уругваец в понедельник сдал положительный тест на коронавирус в расположении национальной команды. На следующий день игрок вновь сдал тест, который опять был положительным.

Таким образом, Суарес пропустит матч чемпионата Испании против «Барселоны», который пройдет 21 ноября.

В текущем сезоне Суарес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.

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