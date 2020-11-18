Суарес вновь сдал положительный тест на коронавирус
20:46
Форвард «Атлетико» Луис Суарес снова сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, 33-летний уругваец в понедельник сдал положительный тест на коронавирус в расположении национальной команды. На следующий день игрок вновь сдал тест, который опять был положительным.
Таким образом, Суарес пропустит матч чемпионата Испании против «Барселоны», который пройдет 21 ноября.
В текущем сезоне Суарес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.
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