Суарес вернулся к тренировкам в общей группе «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес приступил к тренировкам с командой. Пресс-служба клуба в Twitter опубликовала фотографию с занятия игрока.

Ранее стало известно, что уругваец излечился от коронавируса.

Из-за положительного теста на COVID-19 Суарес не смог принять участия в матчах Лиги чемпионов с «Локомотивом» (0:0) и «Баварией» (1:1). Также он пропустил игры в Примере с «Барселоной» (1:0) и «Валенсией» (0:1).

В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 9 матчей за «Атлетико», забив 5 голов и сделав 1 результативную передачу.