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Суарес рассказал, что в «Барселоне» никто не отказывался от снижения зарплаты из-за коронавируса

02:40
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что никто из игроков не отказывался от снижения зарплаты из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса.

— Никто из игроков команды не отказывался снижать зарплату в эти трудные времена, — цитирует Sport.es Суареса. — Игроки и клуб достигли взаимного соглашения. Это печально, поэтому мы были первыми, кто хотел достичь соглашения как можно скорее.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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