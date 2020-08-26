Суарес провел переговоры с «Интером» из Майами

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес ведет переговоры с представителями «Интера» из Майами, утверждает The Independent.

Уругвайский футболист предпочел бы остаться в Европе, но готов отправиться в США, если предложение его удовлетворит.

Отмечается, что у Суареса нет будущего в «Барселоне», так как руководство клуба готово и вовсе расторгнуть контракт с 33-летним нападающим.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Аякс» не против вернуть Суареса, но конкретных предложений еще не поступало.