Суарес призвал "Барселону" приобрести форварда

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес​ считает, что каталонцам необходимо приобрести форварда.

- Очевидно, что "Барселона" должна подписать "девятку", потому что мне 32 года, в январе исполнится 33, время проходит. Нужно привлекать молодых игроков не для того, чтобы соревноваться со мной, а для будущего клуба, – приводятся слова Суареса в Твиттере Marca.

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