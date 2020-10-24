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Суарес пожертвовал 1000 бургеров на благотворительность

02:22
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес купил 1000 «Биг Маков» в Уругвае для поддержки госпитализированных детей и беременных женщин, сообщает пресс-служба McDonalds. Стоимость одного 4,75 евро, поэтому 33-летний уругваец портатил 4750 евро.

Компания раздала бургеры детям в городке Пандо, расположенном примерно в тридцати километрах к северо-востоку от столицы Монтевидео.

Напомним, в 2019 году аргентинский нападающий Карлос Тевес сделал то же само. Он также подарил 1000 «Биг Маков».

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