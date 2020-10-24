Суарес пожертвовал 1000 бургеров на благотворительность
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес купил 1000 «Биг Маков» в Уругвае для поддержки госпитализированных детей и беременных женщин, сообщает пресс-служба McDonalds. Стоимость одного 4,75 евро, поэтому 33-летний уругваец портатил 4750 евро.
Компания раздала бургеры детям в городке Пандо, расположенном примерно в тридцати километрах к северо-востоку от столицы Монтевидео.Напомним, в 2019 году аргентинский нападающий Карлос Тевес сделал то же само. Он также подарил 1000 «Биг Маков».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.