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Суарес поможет жителям Уругвая во время эпидемии короновируса

12:01
Луис Суарес. Фото Reuters
Луис Суарес. Фото Reuters
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес решил помочь жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса. На его деньги были приобретены 500 наборов, в которые вошли продукты и медикаменты. Они будут доставлены жителям бедных районов Монтевидео, сообщает Marca.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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