Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Суарес получит второй паспорт ради перехода в «Ювентус»

09:38
Луис Суарес. Фото Reuters
Луис Суарес. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес намерен продолжить карьеру в «Ювентусе». 33-летний уругваец должен получить итальянский паспорт в консульстве, информирует Marca со ссылкой на Polideportivo.

Это станет дополнительным аргументом для перехода в «Ювентус», которому не придется освобождать место под еще одного игрока без прописки в ЕС.

В Испании для этого Суаресу было достаточно предоставить паспорт его супруги Софии Бальби. В Италии действуют иные нормы, нападающему требуется получить собственный документ.

Ранее сообщалось, что Суарес согласовал с туринцами контракт по схеме «2+1», зарплата после вычета налогов составит 10 миллионов евро в год.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир