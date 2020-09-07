Суарес получит второй паспорт ради перехода в «Ювентус»
09:38
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес намерен продолжить карьеру в «Ювентусе». 33-летний уругваец должен получить итальянский паспорт в консульстве, информирует Marca со ссылкой на Polideportivo.
Это станет дополнительным аргументом для перехода в «Ювентус», которому не придется освобождать место под еще одного игрока без прописки в ЕС.
В Испании для этого Суаресу было достаточно предоставить паспорт его супруги Софии Бальби. В Италии действуют иные нормы, нападающему требуется получить собственный документ.
Ранее сообщалось, что Суарес согласовал с туринцами контракт по схеме «2+1», зарплата после вычета налогов составит 10 миллионов евро в год.