Суарес получил отдых перед игрой против «Локомотива»
Нападающий Луис Суарес не попал в заявку «Атлетико» на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». Игра состоится в субботу, 31 октября, и начнется в 20.30 по московскому времени.
По информации Marca, главный тренер мадридцев Диего Симеоне решил предоставить 33-летнему уругвайцу отдых перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива». Игра пройдет 3 ноября в Москве.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.