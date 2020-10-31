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Суарес получил отдых перед игрой против «Локомотива»

05:40
Луис Суарес (слева). Фото Twitter
Луис Суарес (слева). Фото Twitter
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Нападающий Луис Суарес не попал в заявку «Атлетико» на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». Игра состоится в субботу, 31 октября, и начнется в 20.30 по московскому времени.

По информации Marca, главный тренер мадридцев Диего Симеоне решил предоставить 33-летнему уругвайцу отдых перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива». Игра пройдет 3 ноября в Москве.

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