Суарес перенес операцию и пропустит 4 месяца
18:17
Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что форвард Луис Суарес успешно перенес операцию на наружном мениске его правого колена. Медиуинский штаб каталонцев рассчитывает, что 32-летний уругваец вернется к тренировкам через четыре месяца.
Ранее сообщалось, что нападающего на протяжении длительного времени беспокоили боли в колене.
В текущем сезоне Суарес провел 23 матча за «Барселону», забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.
[?LTIMA HORA?]— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 12, 2020
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