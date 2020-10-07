Суарес отказал «ПСЖ» перед трансфером в «Атлетико»

«ПСЖ» пытался заполучить нападающего Луиса Суареса в минувшее трансферное окно, но не договорился об этом трансфере, сообщает Marca.

Парижане вели переговоры по уругвайскому форварду после того, как главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сообщил, что не рассчитывает на него. Однако каталонцы отказались отпускать его в парижский клуб, а сам футболист хотел продолжить выступления в примере.

Суарес в итоге перешел в «Атлетико», подписав двухлетний контракт с «матрасниками». В составе мадридского клуба 33-летний игрок уже провел три матча, отличившись двумя голами и одним ассистом.