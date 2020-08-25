Суарес одобрил твит Пуоля в поддержку Месси
25 августа 2020, 23:22
Форвард «Барселоны» Луис Суарес отреагировал на твит бывшего капитана клуба Карлеса Пуйоля.
Ранее испанец высказался в связи с появившейся информацией об уходе Лионеля Месси из команды.
— Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю, друг, — написал Пуйоль.
Суарес в ответ разместил эмодзи с аплодисментами.
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