Суарес обращался к психологу после укуса Кьеллини

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес​ вспомнил о случае, когда на чемпионате мира 2014 года в матче с национальной командой Италии он укусил защитника Джорджо Кьеллини.

– После игры жена спросила меня об этом, – цитирует Fox Sports Суареса. – Я сказал, что мы просто столкнулись. Позже обращался к психологам, это очень помогло мне, я принял свои ошибки и стал взрослее. Тогда много страдал, так как подставил жену, детей и одноклубников.

Со мной поступили неправильно. Я подписал контракт с "Барселоной", но даже не дали даже провести презентацию. Тогда думал, что моя карьера закончена.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица Ла Лиги, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр