Суарес — об игре с «Реалом»: «Больно проигрывать такие важные матчи»
Форвард «Атлетико» Луис Суарес поделился эмоциями после поражения в матче ла лиги против мадридского «Реала» (0:2).
«Больно проигрывать такие важные матчи. Сейчас нужно думать о других матчах, забыть о поражении и идти дальше с позитивным настроем. Будем вместе сражаться до конца!» — написал Суарес в своем Instagram.
«Реал» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» с 29 очками — на четвертой строчке.
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