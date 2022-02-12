Суарес не реализовал пенальти в матче с «Хетафе»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес не реализовал пенальти в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Хетафе».

На девятой минуте уругваец исполнил 11-метровый, но не сумел забить. Его удар отразил голкипер гостей Давид Сория.

После этого «Атлетико» забил дважды. В состав «матрасников» отличились Анхель Корреа и Матеус Кунья.

Также забил и «Хетафе». На 30-й минуте один мяч отыграл Борха Майораль. Текущий счет матча — 2:1 в пользу «Атлетико».