Суарес не реализовал пенальти в матче с «Хетафе»
Форвард «Атлетико» Луис Суарес не реализовал пенальти в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Хетафе».
На девятой минуте уругваец исполнил 11-метровый, но не сумел забить. Его удар отразил голкипер гостей Давид Сория.
После этого «Атлетико» забил дважды. В состав «матрасников» отличились Анхель Корреа и Матеус Кунья.
Также забил и «Хетафе». На 30-й минуте один мяч отыграл Борха Майораль. Текущий счет матча — 2:1 в пользу «Атлетико».
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|23
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|7
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|20-23
|25
|
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|Гранада
|23
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|9
|9
|26-34
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|5
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|11.02
|23:00
|
Севилья – Эльче
|2 : 0
|12.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|0 : 0
|12.02
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|0 : 0
|12.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Осасуна
|0 : 3
|12.02
|23:00
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|13.02
|16:00
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|13.02
|18:15
|
Леванте – Бетис
|- : -
|13.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|14.02
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
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Хуан Мигель Хуанми
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Иньиго Мартинес
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|18
|1
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Гомес Рауль де Томас
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