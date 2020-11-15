Суарес: «Не думаю, что меня не хватает «Барселоне». Жаль, что у моих друзей проблемы»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес сказал, что переживает из-за неудач его бывшей команды «Барселоны» в этом сезоне. После восьми туров каталонцы занимают восьмое место в таблице ла лиги.

— Думаю ли я, что меня не хватает «Барсе»? Нет, у них есть свой тактический план, зовите как хотите, — цитирует Marca Суареса. — Мне пришлось принять то, что они не нуждались во мне. Каждый может делать свои выводы. Мне жаль, что у моих друзей сейчас проблемы.

Я не чувствовал неуважение. Мне было грустно и обидно из-за того, как я вынужден был уйти из «Барселоны». Но я горжусь, что когда во мне перестали нуждаться, я нашел место, где нуждаются.