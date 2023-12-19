Суарес назвал переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» ошибкой

Уругвайский футболист Луис Суарес поделился воспоминаниями о переходе бразильского форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Я, Месси и Неймар были очень хорошими друзьями, мы знали, что если будем выполнять свои роли на поле, то сделаем «Барселону» великой. Если бы один из нас играл плохо, двое других изменили бы ситуацию. Это были потрясающие отношения. Мы сказали Неймару, что переход в «ПСЖ» был ошибкой. Если Неймар хотел быть лучшим, он должен был оставаться рядом с Месси. Но он принял свое решение, и это оставило пустоту в команде», — приводит слова Суареса Goal.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 года. Нападающий прешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро и провел за французский клуб 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 результативных передач. С августа 2023 года бразилец является игроком «Аль-Хиляля» за который сыграл пять матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.