Суарес, Месси и Дембеле - в составе "Барселоны" на матч с "Реалом"

"Барселона" объявила состав на матч 26-го тура чемпионата Испании против "Реала". С первых минут встречу начнут Лионель Месси, Луис Суарес и Усман Дембеле.
Состав "Барселоны": Тер Штеген, Пике, Ракитич, Серхи Роберто, Артур Рамос, Суарес, Месси, Дембеле, Лангле, Альба, Бускетс.
🔵🔴 Barça XI– FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 марта 2019 г.
⚽#ElClásico
💪 #ForçaBarça pic.twitter.com/HJjeSCAFtd
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"Барселона" - "Реал" : чемпионат Испании, 2 марта 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 22.45 (время московское)
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