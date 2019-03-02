21:33 | Футбол — Испания

Суарес, Месси и Дембеле - в составе "Барселоны" на матч с "Реалом"

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"Барселона" объявила состав на матч 26-го тура чемпионата Испании против "Реала". С первых минут встречу начнут Лионель Месси, Луис Суарес и Усман Дембеле.

Состав "Барселоны": Тер Штеген, Пике, Ракитич, Серхи Роберто, Артур Рамос, Суарес, Месси, Дембеле, Лангле, Альба, Бускетс.

Реал - Барселона

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"Барселона" - "Реал" : чемпионат Испании, 2 марта 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 22.45 (время московское)

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