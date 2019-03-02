Суарес, Месси и Дембеле готовы сыграть с "Реалом"

"Барселона" на официальной странице в Твиттере опубликовала заявку на матч 26-го тура чемпионата Испании против "Реала". Все лидеры каталонской команды готовы принять участие в игре, которая состоится в субботу.

Следующие 19 футболистов "Барселоны" готовятся сыграть:

вратари – Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен;

защитники – Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Джейсон Мурильо;

полузащитники – Иван Ракитич, Филиппе Коутинью, Артур Рамос, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Карлес Аленья, Артуро Видаль;

нападающие – Усман Дембеле, Малком, Луис Суарес, Лионель Месси.

Напомним, в среду "Барселона" на "Сантьяго Бернабеу" разгромила "Реал" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0).

"Барселона" - "Реал" : чемпионат Испании, 2 марта 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 22.45 (время московское)