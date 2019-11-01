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Суарес, де Йонг и Семеду не сыграют против «Леванте»

14:16
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Игроки «Барселоны» Луис Суарес, Френки де Йонг и Нелсон Семеду не примут участие в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Леванте». Тренерский штаб решил предоставить игрокам отдых, сообщает Sport.es.

Матч «Леванте» — «Барселона» состоится в субботу, 2 ноября. «Барса» занимает первое место в турнирной таблице, «Леванте» расположился на 11-й строчке.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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