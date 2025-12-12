Стоимость Мбаппе выросла до 200 миллионов евро по версии Transfermarkt, он догнал Холанна и Ямаля

Портал Transfermarkt обновил стоимости игроков испанской Ла лиги.

Стоимость нападающего «Реала» Килиана Мбаппе выросла на 20 миллионов евро — до 200 миллионов. Это позволило Мбаппе сравняться с полузащитником «Барселоны» Ламином Ямалем и форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном. Сейчас эти трое — самые дорогие игроки мира.

Самым подорожавшим игроком Ла лиги стал полузащитник «Реала» Арда Гюлер. Он прибавил к цене 30 миллионов и теперь оценивается в 90.

Самыми подешевшими игроками чемпионата Испании тоже стали футболисты «Реала» Родриго (обновленная стоимость 60 миллионов евро) и Джуд Беллингем (160), а также полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет (40). Все они подешевели на 20 миллионов евро.