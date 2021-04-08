Стогниенко рассказал об ожиданиях от матча «Реала» с «Барселоной»

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко рассказал об ожиданиях от матча 30-го тура ла лиги между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

«Тяжелый матч для анализа, совершенно все непредсказуемо. Обе команды находятся рядом с первым местом и яростно атакуют лидера — мадридский «Атлетико». Если месяц назад казалось, что «Атлетико» станет чемпионом, то сейчас и «Барселона» и «Реал» вплотную приблизились к первому месту. Эта встреча — может, ключевое событие, которое должно определить, кто в этом сезоне станет чемпионом Испании. Может оказаться, что по итогам «класико» кто выиграет, тот и станет чемпионом Испании», — цитирует Стогниенко «РЕН ТВ».

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало — в 22.00 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.

После 29 туров ла лиги каталонцы занимают 2-е место, набрав 65 баллов. У мадридского клуба на 2 очка меньше и 3-е место.