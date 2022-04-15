Стивен Джеррард высоко отозвался об игре нападающего Луиса Суареса

Главный тренер «Астон Виллы» и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался об игре нападающего «Атлетико» Луиса Суареса.

«Я бы выделил Суареса. Это просто чувствуешь, что независимо от того, с кем вы играете, он выиграет для вас игру. Каждую игру. Неважно, против кого вы играете», — сказал Джеррард в интервью The Overlap.

В этом сезоне уругваец провел 30 матчей ла лиги, забив 11 голов и сделав 2 результативные передачи.