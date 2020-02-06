Бывший игрок «Реала» Стив Макманаман высказался о будущем главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана. По его мнению, француз может возглавить «Ювентус», чтобы воссоединиться с Криштиану Роналду.

— Для сливочных это будет страшный удар, если он уйдет, — приводит Goal слова Макманамана. — Он вернулся к своим корням, проверенной связке Тони Крооса, Каземиро и Луки Модрича, но результаты у него хорошие. Он выиграл Суперкубок, теперь его команда лидирует в ла лиге, ну и напоследок — они получили в соперники «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Он уходил. Я думаю, что когда он снова приступил к работе, ему были даны различные обещания. Если они будут нарушены, то он снова может уйти. Он волевой человек и не терпит, когда его дурят, так что если кто и может уйти, так это Зизу. Если он выиграет лигу и уйдет, то клубы выстроятся в очередь, чтобы заполучить такого тренера.

Что же касается «Ювентуса», то он играл за них, он говорит по-итальянски, он там герой. Это будет легко для него, потому что «Ювентус» доминирует, и он знает Роналду очень хорошо и других игроков тоже. Думаю, Зизу сможет найти работу везде. Он может пойти в «ПСЖ», если захочет, и в «Баварию», вероятно, тоже. Все были бы ему рады из-за его рекордов и того, чего он добился в максимально короткие сроки.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, набрав 49 очков. Их ближайший преследователь, «Барселона», имеет в своем активе 46 очков.