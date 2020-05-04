Стипе Плетикоса: «Модрич играет так, как будто у него есть зеркало заднего вида»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился мнением о соотечественнике Луке Модриче. В 2018 году он выиграл «Золотой мяч».

— Он находится на одном уровне с Бобаном и Просинечки. — цитирует Плетикосу Mundo Deportivo. — Та же техника и движения с мячом. Модрич играет так, как будто у него есть зеркало заднего вида, он всегда может видеть, что происходит за его спиной. Этот талант был бы ничем без тяжелого труда. Я пересекался с ним в «Тоттенхэме», сборной Хорватии и видел, как он без устали работает. Лука очень заботится о своей диете и телосложении, поэтому он так долго держится на высоком уровне. В последние годы ни у кого нет такого дальнего удара, как у Модрича и Куарежмы. Это его особый дар.