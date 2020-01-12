Старший сын Месси забил свой первый гол за детскую команду «Барселоны»

Сын капитана и форварда «Барселоны» Лионеля Месси Тьяго отметился дебютным голом за одну из детских команд каталонцев.

Тьяго получил мяч вышел один на один с вратарем соперников и поразил ворота с правой ноги. Примечательно, что его отец является левшой.

Лионель и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают воспитывают трех сыновей: Тьяго, Матео (родился в 2015 году) и Чиро (2018).

В текущем сезоне 32-летний Месси провел 20 матчей за «Барселону», забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.