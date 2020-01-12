Старший сын Месси забил свой первый гол за детскую команду «Барселоны»
18:26
Сын капитана и форварда «Барселоны» Лионеля Месси Тьяго отметился дебютным голом за одну из детских команд каталонцев.
Тьяго получил мяч вышел один на один с вратарем соперников и поразил ворота с правой ноги. Примечательно, что его отец является левшой.
Лионель и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают воспитывают трех сыновей: Тьяго, Матео (родился в 2015 году) и Чиро (2018).
В текущем сезоне 32-летний Месси провел 20 матчей за «Барселону», забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.
Thiago Messi seems to have inherited his dad's scoring touch. pic.twitter.com/Rj3VcYDAYN— ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2020
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