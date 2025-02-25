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Старший брат Захаряна сообщил, что игрок будет готов к матчу с «Барселоной»

Даниил Аршавский

Давид Захарян, старший брат полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья футболиста, получившего травму прямой мышцы бедра во время матча 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0).

«Все известно, к Барсе будет готов. Не стали рисковать», — написал Давид Захарян в своем Telegram-канале.

21-летний Арсен Захарян забил свой первый гол в нынешнем сезоне во время первого тайма матча с «Леганесом», после чего был заменен в перерыве игры.

«Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной» 2 марта в матче 26-го тура ла лиги. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

Источник: https://t.me/Zaaharyan/209
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Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
травма
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
13
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
14
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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9.10 22:00 Малага – Эспаньол - : -
10.10 15:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
10.10 17:15 Алавес – Атлетико - : -
10.10 19:30 Барселона – Хетафе - : -
10.10 22:00 Реал – Вильярреал - : -
11.10 15:00 Эльче – Сельта - : -
11.10 17:15 Реал Сосьедад – Депортиво - : -
11.10 19:30 Бетис – Осасуна - : -
11.10 22:00 Расинг – Валенсия - : -
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И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

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 5 1 2
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