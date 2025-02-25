Старший брат Захаряна сообщил, что игрок будет готов к матчу с «Барселоной»
Давид Захарян, старший брат полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья футболиста, получившего травму прямой мышцы бедра во время матча 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0).
«Все известно, к Барсе будет готов. Не стали рисковать», — написал Давид Захарян в своем Telegram-канале.
21-летний Арсен Захарян забил свой первый гол в нынешнем сезоне во время первого тайма матча с «Леганесом», после чего был заменен в перерыве игры.
«Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной» 2 марта в матче 26-го тура ла лиги. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.
Источник: https://t.me/Zaaharyan/209
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