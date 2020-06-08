Станислав Черчесов: «Финал Лиги чемпионов в Петербурге пройдет в разгар белых ночей, так что фантастический антураж гарантирован»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о проведении в Петербурге матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов.

— Это действительно историческое событие для Петербурга и для всей страны, — приводит слова Черчесова «Деловой Петербург». — Могу вам признаться, что с первого момента выдвижения кандидатуры города был уверен почти на сто процентов: Петербург обязательно примет финал! Город блестяще проявил себя при проведении Кубка Конфедераций и чемпионата мира. Не сомневаюсь, что с организационной точки зрения Санкт-Петербург проведет на высшем уровне и финал Лиги чемпионов, тем более что губернатор Александр Беглов всегда принимал самое деятельное участие в продвижении кандидатуры города.

Финал Лиги чемпионов пройдет в разгар белых ночей, так что фантастический антураж всему событию гарантирован автоматически! Только вот я лично рискую не увидеть вживую этот финал: в это майское время мы, скорее всего, еще будем готовиться к матчам чемпионата Европы за пределами России.