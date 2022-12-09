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Сегодня, 10:00

Стало известно, сколько «Реал» заплатит за 16-летнего игрока «Палмейраса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эндрик.
Фото Global Look Press

Мадридский «Реал» согласовал трансфер нападающего «Палмейраса» Эндрика, сообщает Marca.

По информации источника, сумма трансфера за 16-летнего футболиста составит 35 миллионов евро фиксированных выплат и 25 миллионов евро за выполнение условий разной степени сложности. Также испанский клуб заплатит комиссию агентам и налоги.

Отмечается, что помимо «Реала» в подписании Эндрика также были заинтересованы в «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также главный тренер «Барселоны» Хави заявлял, что нуждается в бразильском футболисте и каталонцы вели переговоры с ним и его отцом. Однако игрок хотел перейти в мадридский клуб.

Эндрик выступает за «Палмейрас» с июля 2022 года и провел за бразильский клуб 16 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Нападающий должен присоединиться к «Реалу» в июле 2024 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/12/08/63921f4d268e3e3f7b8b45dc.html
Футбол
ФК Палмейрас
ФК Реал
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
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Реал Сосьедад

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