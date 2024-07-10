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Сегодня, 11:05

Стало известно, при каком условии «Барселона» готова продать Рафинью этим летом

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«Барселона» готова продать крайнего нападающего Рафинью за сумму около 60 миллионов евро, сообщает The Athletic.

Сообщается, что руководители каталонского клуба открыты к предложениям по бразильскому футболисту на фоне интереса к нему со стороны клубов Саудовской Аравии.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 бразилец провел 28 матчей в чемпионате Испании, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Контракт 27-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость вингера составляет 50 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Футбол
ФК Барселона
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7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
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10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
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 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
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