Стало известно о трансферных планах «Барселоны»

«Барселона» решила, какие трансферы планирует совершить этим летом, сообщает в сетях сообщил журналист Адриан Санчес.

По данным издания, этим летом хотят купить трех игроков сборной Испании, которые стали победителями Евро-2024. В шорт-листе каталонцев оказались вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс, хавбек «Реала Сосьедад» Микель Мерино и полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо.