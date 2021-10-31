Стало известно о состоянии здоровья Агуэро после госпитализации
Аргентинский журналист Гастон Эдуль сообщил о состоянии здоровья нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро, который был госпитализирован по ходу матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1).
«У Агуэро была тахикардия. Серхио чувствует себя хорошо. У него случалось подобное в 12 лет. Врачи будут следить за его состоянием», — написал Эдуль в Twitter.
Агуэро был заменен на 41-й минуте встречи с «Алавесом» после того, как упал на газон, схватившись за грудь. Позже нападающий был доставлен в больницу для обследования сердца.
В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец забил 1 мяч в 5 играх.
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