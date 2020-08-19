Стало известно, кто заменил Абидаля на посту спортивного директора «Барселоны»
14:15
«Барселона» объявила имя нового спортивного директора.
Вместо Эрика Абидаля в должность вступил Рамон Планес, который с 2018 года являлся помощником француза.
Ранее стало известно, что новым главным тренером «сине-гранатовых» назначен Роналд Куман.
? ?LTIMA HORA — Ramon Planes, nou responsable de la secretaria t?cnica pic.twitter.com/p4Ky9PcGB6— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 19, 2020
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