30 апреля, 15:00

Стало известно, когда Захарян может вернуться в общую группу «Реал Сосьедад»

Артем Бухаев
Корреспондент

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Восстанавливается. Может вернуться в общую группу в понедельник. С точки зрения психологии, чувствует себя нормально, не нагнетайте проблему. Идет на поправку, скоро будет играть, все нормально», — сказал Голубин «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ALEX-68

    А кто это ?

    30.04.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    а тюкавин тоже толковый??

    30.04.2025

  • Andrey R

    Захарян? Да застрелите его уже, что бы не мучался.

    30.04.2025

  • DemolisherAjax

    Кто то еще помнит кроме СЭ про этого фтуболиста? :)

    30.04.2025

  • bond1951

    сэ на хрен этот труп.......больше писать не о чем.......позорная Газетенка...........

    30.04.2025

  • sergsteed

    обзахарянить-развести испанских лошков на бабки

    30.04.2025

  • hottie

    Общая группа в курсе хоть? Или даже она не верит уже?

    30.04.2025

  • Max Stch

    по большей части в Испании он вообще не играл...за этот год всего 60 минут..и все его лечат и лечат..за два года ставили на 4 позиции..наверно у Вас свои толковые знания

    30.04.2025

  • инок

    Скорее феноменально быстрым возвращением опять в лазарет. Желаю Захаряну только успехов, но такого хрусталя даже у моей бабушки в антресоли нет..)

    30.04.2025

  • _моро

    слабак

    30.04.2025

  • толковым он был в РПЛ. в ИСПАНИИ он по большей части... бестолковый!!!

    30.04.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Сложно припомнить более травматичного игрока... Разве что Измайлов. Но там какая-то фобия болезней была у парня. А что с этим юношей?

    30.04.2025

  • Derbist

    Ему общая группа противопоказана

    30.04.2025

  • _моро

    всем уже плевать на захаряна, забыди уже о нем, сэ придумал сам "звезду"

    30.04.2025

  • Dreamlike

    Лучше ему не возвращаться в общую группу, опять травму получит. Пусть клуб даст ему новую должноть в лазарете и там работает до конца контракта.

    30.04.2025

  • Max Stch

    Толковый парень, жаль что уже почти год в травмах

    30.04.2025

  • Байба Бендика

    Извините, а он в какой группе всё это время болтался?

    30.04.2025

  • За спорт!

    Замучали травмы. Контракт закончится, и куда, детишек тренировать?

    30.04.2025

  • журналисты, вы действительно задолбали нагнетать проблему!

    30.04.2025

  • КирпичИнвест

    В нынешнем сезоне 21-летний Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» --- При этом, авторы СЭ не менее десятка раз выкладывали новости с заголовком "Стало известно, когда Захарян может вернуться в общую группу" --- Это становится похоже на ту историю, где мальчик кричал "Волки! Волки!". Уже не верится, что Арсен когда-нибудь полноценно вернётся в "общую группу".

    30.04.2025

  • Рюрик 9

    Вернётся за 4 тура до конца чемпионата. И сразу будет играть. Ага, верим.

    30.04.2025

  • ...Может вернуться в общую группу в понедельник. ну,а дальше с большой долей вероятности можно сказать,что ко вторнику или среде он либо травмируется,либо заболеет!!! редкого э-э...нездоровья футболист!

    30.04.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

