Стало известно, когда Захарян может вернуться в общую группу «Реал Сосьедад»
Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.
«Восстанавливается. Может вернуться в общую группу в понедельник. С точки зрения психологии, чувствует себя нормально, не нагнетайте проблему. Идет на поправку, скоро будет играть, все нормально», — сказал Голубин «СЭ».
В нынешнем сезоне 21-летний Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.
Новости