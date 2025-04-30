Стало известно, когда Захарян может вернуться в общую группу «Реал Сосьедад»

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Восстанавливается. Может вернуться в общую группу в понедельник. С точки зрения психологии, чувствует себя нормально, не нагнетайте проблему. Идет на поправку, скоро будет играть, все нормально», — сказал Голубин «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.