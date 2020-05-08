Стало известно, когда «Сельта» Смолова возобновит тренировки

Пресс-служба «Сельты» сообщает, что команда возвращается к тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса. 30 футболистов приступят к занятиям с понедельника, 11 мая.

Тренировки будут проводиться с соблюдением правил безопасности, которые были установлены руководством ла лиги. Игроки будут заниматься индивидуально в разное время, находяся на безопасном расстоянии друг от друга.

За клуб из Виго выступает на правах аренды российский форвард Федор Смолов.