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Стало известно, когда «Сельта» Смолова возобновит тренировки

18:01
Федор Смолов. Фото Reuters
Федор Смолов. Фото Reuters
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Пресс-служба «Сельты» сообщает, что команда возвращается к тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса. 30 футболистов приступят к занятиям с понедельника, 11 мая.

Тренировки будут проводиться с соблюдением правил безопасности, которые были установлены руководством ла лиги. Игроки будут заниматься индивидуально в разное время, находяся на безопасном расстоянии друг от друга.

За клуб из Виго выступает на правах аренды российский форвард Федор Смолов.

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