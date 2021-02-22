Стали известны возможные расходы «Реала» на покупку Мбаппе и Холанна

Стало известно, сколько «Реалу» придется потратить на трансферы форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает AS.

По данным источника, мадридцы должны будут потратить на переход обоих футболистов 852 миллиона евро. Такую сумму необходимо будет выделить, если игроки подпишут шестилетние контракты с «Реалом».

Ожидается, что переходы игроков обойдутся в 300 миллионов евро. За шесть лет «Реалу» придется заплатить французу 432 миллиона евро, а норвежцу — 120 миллионов евро.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 30 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 9 результативных передач. Холанн в 25 матчах за «Боруссию» забил 27 мячей и отдав 7 голевых передач.