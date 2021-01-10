Стали известны условия перехода Дембеле в «Атлетико»

Стали известны условия перехода нападающего «Лиона» Муссы Дембеле в «Атлетико».

По информации Goal, мадридский клуб арендует 24-летнего француза до конца сезона-2020/21 с правом выкупа за 33 миллиона евро. Сообщается, что в понедельник футболист прибудет в столицу Испании для того, чтобы пройти медицинское обследование перед подписанием контракта.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 16 матчей за «Лион», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.