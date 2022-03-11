Стали известны условия контракта Кристенсена с «Барселоной»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен достиг договоренности с «Барселоной» о переходе летом на правах свободного агента, сообщает Mundo Deportivo.

Стороны подпишут контракт по схеме «3+1». Датчанин будет получать в новом клубе 6 миллионов евро в год без учета бонусов.

В текущем сезоне 25-летний Кристенсен сыграл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.