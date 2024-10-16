Стали известны сроки возвращения Захаряна в общую группу «Реал Сосьедад»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян должен вернуться в общую группу «басков» на этой неделе.
«На этой неделе он присоединится к нам, чтобы немного поработать с группой», — приводит ТАСС слова пресс-службы испанского клуба.
6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.
Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Источник: ТАСС
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|
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|
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|
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|
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|4
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|
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|9
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|1
|5
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|
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|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|
15
|Р. Сосьедад
|9
|2
|3
|4
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|9
|
16
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
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|9
|1
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|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|- : -
|19.10
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|- : -
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|- : -
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|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
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Вильярреал – Хетафе
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|21.10
|22:00
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Джовани Ло Сельсо
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Оскар Мингеса
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|1
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