Стали известны сроки восстановления Усмана Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может восстановиться от травмы через две недели, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, француз может вернуться к матчу 31-го тура ла лиги с «Райо Вальекано», который состоится 26 апреля, либо к игре с «Бетисом» — 29 апреля.

В этом сезоне 25-летний француз провел 18 голов, сделал 5 голов и сделал 5 ассистов. «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании.