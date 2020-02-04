Стали известны подробности травмы Дембеле на тренировке «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле почувствовал дискомфорт в ноге во время тренировки и был вынужден покинуть ее раньше времени. Как сообщает пресс-служба клуба в Twitter, у игрока полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра правого бедра.
Необходимое лечение для его выздоровления будет определено в ближайшие несколько часов. 22-летний форвард принял участие лишь в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
[COMUNICADO M?DICO]— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 4, 2020
Las pruebas realizadas esta ma?ana a @Dembouz han mostrado que el jugador tiene una rotura completa del tend?n proximal del b?ceps femoral del muslo derecho. En las pr?ximas horas se determinar? qu? tratamiento seguir? para su recuperaci?n pic.twitter.com/Po508adRW0