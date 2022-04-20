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Сегодня, 18:40

Хави настраивал игроков на матч с «Реал Сосьедадом», ставя в пример Дембеле

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Стали известны подробности подготовки «Барселоны» к матчу 33-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Главный тренер каталонцев Хави настраивал футболистов, приводя в пример нападающего Усмана Дембеле, сообщает Diario Sport.

По данным источника, испанский специалист говорил, что команда должна следовать примеру Дембеле, который, несмотря на критику по ходу сезона, показывает хорошую игру.

Напомним, критика в адрес 24-летнего футболиста была связана с его отказом продлевать контракт с «Барселоной», который заканчивается в июне 2022 года. Сообщается, что теперь все идет к тому, что стороны продолжат сотрудничество.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за каталонцев.

Матч между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной» состоится 21 апреля. Начало — в 22.30 мск.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 27 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 26 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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