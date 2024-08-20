Стали известны новые подробности возможного перехода Мамардашвили в «Ливерпуль»

Переход голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль» может быть сорван, сообщает Marca.

По данным источника, владелец испанского клуба Питер Лим готов отпустить грузина в другую команду за 40 миллионов евро, «Ливерпуль» не делает подходящего предложения. Поэтому переход на грани срыва. Все зависит от того, заплатят ли англичане требуемую сумму.

Ранее сообщалось, что 23-летний вратарь сборной Грузии договорился о контракте с мерсисайдцами.

Мамардашвили выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Он провел за испанскую команду 100 матчей, пропустил 112 мячей и 31 раз отыграл на ноль.