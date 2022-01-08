Стали известны игроки «Барселоны», получающие наибольшую зарплату
В Сети появилась информация о том, кто больше всего получает в «Барселоне», сообщает Esport.
По данным источника, самым высокооплачиваемым игроком каталонцев стал защитник Жерар Пике — 28 миллионов евро до уплаты налогов. Дальше идут полузащитник Серджи Бускетс (23 млн евро), защитники Жорди Альба и Самюэль Умтити (по 20 млн), вратарь Марк-Андре тер Стеген (14 млн), полузащитник Усман Дембеле и защитник Серджи Роберто (по 12 млн).
Полузащитник Филиппе Коутиньо, ушедший в аренду в «Астон Виллу», получал в «Барселоне» 16 млн евро в год до уплаты налогов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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