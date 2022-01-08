Стали известны игроки «Барселоны», получающие наибольшую зарплату

В Сети появилась информация о том, кто больше всего получает в «Барселоне», сообщает Esport.

По данным источника, самым высокооплачиваемым игроком каталонцев стал защитник Жерар Пике — 28 миллионов евро до уплаты налогов. Дальше идут полузащитник Серджи Бускетс (23 млн евро), защитники Жорди Альба и Самюэль Умтити (по 20 млн), вратарь Марк-Андре тер Стеген (14 млн), полузащитник Усман Дембеле и защитник Серджи Роберто (по 12 млн).

Полузащитник Филиппе Коутиньо, ушедший в аренду в «Астон Виллу», получал в «Барселоне» 16 млн евро в год до уплаты налогов.