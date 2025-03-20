Стали известны детали нового контракта Винисиуса с «Реалом»

Переговоры между «Реалом» и бразильским вингером Винисиусом Жуниором о продлении контракта продолжаются, но стороны пока не вышли на финальную стадию соглашения, сообщает Sport.es.

По данным источника, ключевым условием сделки станет умеренное повышение зарплаты игрока, которое не нарушит финансовый баланс в команде.

Клуб стремится избежать недовольства среди других звезд, таких как Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, поэтому увеличение дохода Винисиуса будет сбалансированным. Параллельно представители 24-летнего футболиста добиваются включения в контракт клаузулы об отступных, что усилит его позиции в случае потенциального трансфера.

Действующее соглашение Винисиуса с «Реалом» действует до июня 2027 года. Согласно ранее опубликованной информации, его текущий заработок составляет около 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Винисиус провел 39 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 11 результативных передач.