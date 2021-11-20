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Стал известен стартовый состав «Барселоны» на первый официальный матч под руководством Хави

22:13
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«Барселона» примет «Эспаньол» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Стал известен стартовый состав каталонской команды на эту встречу.

Этот матч станет первым для Хави в роли главного тренера «Барсы».

Барселона: тер Штеген, Мингеса, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Депай, Ахомаш.

Испания. Лига 1. 14-й тур
20 нояб, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
20 ноября, 23:00
Эспаньол
Барселона
тер Штеген Жорди Альба Гарсия Пике Мингеса де Йонг Бускетс Гонсалес Ilias Akhomach Депай Гави
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Кабрера Давид Лопес Гомес Алейш Видаль Пуадо Дардер Эррера Эмбарба Рауль де Томас
Судьи
Карлос Дель Серро Гранде

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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